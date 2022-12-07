ДТП в Якутске: грузовик отбросил иномарку на забор

В Якутске грузовик наехал на легковушку. От удара Филдер отбросило на забор частного дома. Локация неизвестна, сообщает тгк КримЯкутия

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