ДТП: женщина-водитель госпитализирована в роддом

Беременная женщина пострадала в ДТП в Хангаласском районе Якутии.

В машине также находился шестилетний ребенок.

21 сентября возле села Октемцы Хангаласского улуса произошло ДТП. Автомобиль марки «Тойота Платц» вылетел с дороги и опрокинулся на левый бок. В машине находились 27-летняя беременная женщина и шестилетний ребенок.

Авария случилась на 5 км региональной автодороги «Умнас 51» около 10:30 часов утра.

В результате ДТП женщина-водитель, которая находится на седьмом месяце беременности, госпитализирована в роддом. Ребенок получил только ссадины, ему назначено амбулаторное лечение. От серьезных травм его спасло то, что в момент аварии мальчик находился в детском кресле, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий и быть особо осторожными при совершении маневров.