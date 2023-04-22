22.04.2023
15:40
321

Происшествия

ДТП в Якутске: Вылетел с круговой и врезался в гараж

Сегодня, ночью, 22 апреля около 12 часов ночи в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что на ул. Винокурова 91, автомашина врезалась в гараж, имеются пострадавшие.

Было установлено, что 53-летний водитель управляя автомашиной марки «Тойота Премио», не справившись с управлением на круговом движении ул. Вилюйский тракт — Билибина совершил сьезд с проезжей части, после чего наехал на пешеходное ограждение, с последующим наездом на строение (гараж).

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила водителя в больницу, госпитализирован.

Водитель, имеет водительское удостоверение, категории «A,B,C,M» стаж вождения 30 лет. Освидетельствование на состояние опьянения не проведено в связи с госпитализацией.
Назначена административная проверка.

Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх