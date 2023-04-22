ДТП в Якутске: Вылетел с круговой и врезался в гараж

Сегодня, ночью, 22 апреля около 12 часов ночи в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что на ул. Винокурова 91, автомашина врезалась в гараж, имеются пострадавшие.

Было установлено, что 53-летний водитель управляя автомашиной марки «Тойота Премио», не справившись с управлением на круговом движении ул. Вилюйский тракт — Билибина совершил сьезд с проезжей части, после чего наехал на пешеходное ограждение, с последующим наездом на строение (гараж).

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила водителя в больницу, госпитализирован.

Водитель, имеет водительское удостоверение, категории «A,B,C,M» стаж вождения 30 лет. Освидетельствование на состояние опьянения не проведено в связи с госпитализацией.

Назначена административная проверка.