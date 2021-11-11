ДТП в Якутске: водитель «Газели» задремал за рулем

10 ноября около 21 часа вечера 24-летний водитель управляя автомобилем «ГАЗ 3302», следуя по РАД «Умнас» со стороны г.Якутска в сторону п.Табага, совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, в результате на 18-м километре Покровского тракта совершил столкновение с автомашиной«Тойота Тойо Айс» под управлением 31-летнего водителя.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину 26 лет — пассажира автомобиля «Тойота Тойо Айс» — в больницу с тяжелыми травмами, где после осмотра врачами был госпитализирован в хирургическое отделение.

В ходе проверки установлено, что оба водителя были трезвые, водитель «Газель» имеет два года стажа вождения, водительское удостоверение по категории «В,В1», водитель иномарки имеет 5 лет стажа вождения по той же категории.

Из объяснения водителя «Газель» следует, что причиной является то, что во время движения он немного задремал за рулем.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения и не рисковать жизнями тех, кто вас окружает.