ДТП в Якутске: В 3 часа ночи две машины не разъехались на перекрестке

8 февраля около 3 часов ночи водитель 1979г.р., управляя автомашиной Тойота Эстима и следуя по Сергеляхскому шоссе в г. Якутске, на регулируемом перекрестке Сергеляхского шоссе и ул. Дежнева при повороте не уступил дорогу автомашине Тойота Аллион, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Водители в результате ДТП не пострадали, а вот 25-летняя пассажирка автомашины Тойота Аллион получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. В момент аварии девушка не была пристегнута ремнем безопасности: в столь поздний час она возвращалась домой после работы с водителем-курьером. Последний за отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил перевозки пассажиров привлечен к административной ответственности. За совершение ДТП придется ответить и водителю автомашины Тойота Эстима.

В этот же день около 15ч. 30 мин. водитель 1984 г.р., управляя автомашиной Тойота-Королла-Спассио, возле дома № 31 по ул. Дежнёва, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода – ученика 2 класса одной из столичных школ. Мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте. К счастью, школьник отделался лишь испугом: прибывшая бригада скорой помощи, осмотрев ребенка, травм у него не выявила. По факту происшествия будет направлено представление в образовательное учреждение.

Около 18 часов на ул. Лермонтова столицы республики на нерегулируемом пешеходном переходе был совершен наезд на пешехода – 22-летнюю девушку. Последняя в результате наезда получила сотрясение головного мозга, перелом лодыжки и ушибы. Следовавшая вместе с девушкой мать, травм в результате ДТП не получила. Со слов водителя, две женщины выскочили на проезжую часть неожиданно, а он не смог сразу остановить автомобиль на скользкой дороге. Такое объяснение вряд ли можно считать оправданием, ведь ПДД предписывают водителям, подъезжая к пешеходным переходам, снижать скорость до значений, дающих возможность успеть принять меры для экстренной остановки в случае возникновения опасности, в данном случае – при появлении пеших участников движения. Однако и пешеходам не стоит самонадеянно, не убедившись в безопасности, выходить на проезжую часть: прежде, чем переходить дорогу, следует все же, сделав остановку, удостовериться, что водители транспортных средств вас видят, остановились и вас пропускают.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах!