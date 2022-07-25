ДТП в Якутске: трое госпитализированы

24 июля около 16 часов дня в дежурную группу поступило сообщение о том, что на ул. Автодорожная возле д. 19/1 г.Якутска произошло ДТП с пострадавшими.

В ходе проверки установлено, что 29-летний водитель управляя автомобилем марки Тойота Камри, поворачивая налево, пересек двойную сплошную, не уступил дорогу автомашине Лексус ЛХ 570 под управлением 31-летнего водителя, следовавшего со стороны ул. Красильникова в направлении ул. Ксенофонта Уткина, по ул. Автодорожная, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате происшествия три человека – мужчины 22, 19 лет и 16-летний несовершеннолетний – пассажиры автомашины Тойота Камри были госпитализированы в травматологическое отделение РБ№2 с различными травмами. Водители не пострадали, были трезвые.

По данному факту проводится административное расследование.

Обращаемся ко всем водителям быть предельно внимательными на дорогах, при маневрировании, на перекрестках, в особенности на пешеходных переходах, снижайте скорость, если нужно даже вплоть до остановки транспортного средства.

Соблюдайте Правила дорожного движения!