ДТП в Якутске: сильно пострадали пешеходы

24 ноября около 12 часов дня на пересечении улиц Дежнёва – Кулаковского 44-летний водитель управляя автомобилем «Тойота Спринтер», следуя по ул. Дежнёва со стороны ул. Автодорожная в прямом направлении, на регулируемом пешеходном переходе улиц Дежнёва и Кулаковского совершил наезд на 17-летнего подростка — пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. От удара юношу отбросило на стоящую автомашину «Тойота Королла Филдер» под управлением 33-летнего водителя.

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Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи доставили и госпитализировали подростка в детское медучреждение с травмами головы.

В ходе проверки было установлено, что 44-летний водитель «Тойота Спринтер» не вписан в полис «ОСАГО», водительское удостоверение просрочено и в ходе проведения медосвидетельствования мужчина отказался пройти тест на трезвость.

Со слов автомобилиста следует, что он не рассчитал интервал светофора. А пострадавший пешеход поясняет, что не посмотрел по сторонам и начал переходить.

Инспекторами ГИБДД на водителя были составлены административные материалы по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования, по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ за управление ТС без прав, по ч.1 ст.12.37 КоАП за управление ТС не вписанным в полис ОСАГО и по ч.1 ст.12.27 КоАП РФ за невыполнение требований в связи с ДТП.

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Еще один наезд был выявлен по факту вызова скорой помощи около 21 часов вечера.

Предварительно было установлено, что примерно в 19 часов 40 минут, водитель 1985 г.р. управляя автомобилем «Инфинити FX 37», двигаясь по ул.Б.Марлинского в сторону ул.Леваневского, на нерегулируемом перекрестке, совершил наезд на 19-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С его слов он со скоростью примерно 40 км/ч и в этот момент примерно в 5-7 метрах от знака «Пешеходный переход» девушка неожиданно выбежала на пешеходный переход, не убедившись в безопасности.

В результате наезда девушка получила травму головы и ушиб руки. Назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

По обоим фактам ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила безопасности на дороге. Водителям следует проявлять особое внимание при приближении к перекресткам и пешеходным переходам, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям. Пешим участникам движения следует переходить проезжую часть только в установленных для этого местах, по пешеходному переходу, при этом убедившись в отсутствии опасности. В темное время суток рекомендуется использовать свето-возвращающие элементы на одежде.