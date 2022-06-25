25.06.2022
14:22
248

Происшествия

ДТП в Якутске: на обочине сбит велосипедист

ДТП в Якутске: Лексус ехал по обочине и сбил велосипедиста, сообщает тгк @PRanyamedia

Фото: тгк @PRanyamedia
Источник: тгк @PRanyamedia

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