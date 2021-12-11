ДТП в Якутии: водитель микроавтобуса не заметил КАМАЗ

10 декабря в 11:20 в 80 км. от п. Усть-Нера произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным установлено, что мужчина 1981г.р., управляя автомашиной марки «Тойота Хайс Региус», на 898 км. ФАД «Колыма» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем «КАМАЗ 6522».

В результате автопроисшествия различные травмы получили водитель и один пассажир микроавтобуса, второй пассажир — не пострадал. Водитель самосвала отделался лёгким испугом. Со слов водителя «Хайса» он из-за густого тумана не заметил едущий впереди транспорт.

Авария произошла в светлое время суток, в тот день температура воздуха достигла -50 градусов.

В морозную погоду управление транспортными средствами требует определенных навыков. Кроме того в Правилах дорожного движения четко прописано, что автомобилисты при движении обязаны учитывать погодные условия. Малейшая оплошность водителя может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.В условиях недостаточной видимости (туман, снежная пыль на трассах, густые выхлопные газы) очень сложно заметить пешехода или другой автомобиль, а потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию. Перед выездом не забудьте проверить исправность внешних световых приборов.

