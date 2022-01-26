ДТП в Якутии – пьяные пострадавшие были в пути за алкоголем

25 января около 13:30 в дежурную часть ОМВД России по Томпонскому району поступило телефонное сообщение о том, что на региональной автодороге «Алдан» произошла автоавария, имеются пострадавшие.

На место ДТП оперативно выехал экипаж ДПС ОГИБДД. В ходе проверки предварительно было установлено, что 36-летний водитель, управляя автомобилем «ЛАДА-212140» с одним пассажиром, следуя по маршруту п.Джебарики-Хая – п. Хандыга, на 22-м километре РАД «Алдан» не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

В результате происшествия водитель и 47-летний пассажир были доставлены в медучреждение п.Хандыга. После осмотра врачами водитель госпитализирован с повреждением руки, пассажиру назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

У обоих мужчин установлено состояние алкогольного опьянения. Из объяснений водителя и пассажира следует, что до поездки они выпили две бутылки водки и решили поехать в п.Хандыга, чтобы купить еще спиртного.

В отношении водителя были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части дороги и ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС (просроченные права).

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу не только для самих «любителей пьяной езды», но и ни в чем неповинных людей. Согласно статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения от медосвидетельствования предусмотрено уже не административная, а уголовная ответственность, влекущая за собой максимальное наказание виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уважаемые граждане! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, опасные безопасности других участников движения, то просим сообщить об этом по телефонам в дежурную часть ГИБДД: 127, 352222 или в полицию: 102.