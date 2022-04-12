ДТП в Якутии — пострадал водитель

Авария двух самосвалов произошла 11 апреля около 13:30 дня на повороте по ледовому технологическому проезду п. Черский – Карьер (река Горная Филиппова) на 11-м километре со стороны п. Черский в сторону карьера, 53-летний водитель КамАЗа выехав на полосу предназначенную для встречного движения не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем такой же марки КамАЗ под управлением 64-летнего водителя.

В результате ДТП водитель КамАЗа, совершивший выезд на встречную полосу движения получил травму левой ноги. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение ГБУ “Нижнеколымская ЦРБ”.

В ходе проверки установлено, что в момент ДТП водители находились одни, без пассажиров. Оба водителя были трезвые.

Пострадавший водитель имеет водительское удостоверение по категории “В, В1,С,С1,СЕ,С1Е”, имеет стаж вождения 27 лет, в течении года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза.

Второй водитель КамАЗ имеет водительское удостоверение по категории “А, В,С”, имеет стаж вождения 35 лет, в течении года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что с возрастанием скорости увеличивается остановочный путь авто и опасность дорожного происшествия. В интенсивном транспортном потоке любителю «погонять» приходится прилагать неимоверные усилия, лавируя среди многочисленных железных коней, чтобы невзначай не зацепить того или другого. При скорости 100 км/ч частота пульса увеличивается даже у бывалых водителей. На городских улицах новоявленным «Шумахерам» трудно выдерживать дистанцию- она резко сокращается, что весьма опасно в случае внезапной остановки впереди идущего авто. Большая скорость не позволит водителю во время отреагировать и на появление препятствия на проезжей части, например, пешехода. На больших магистралях, не особо загруженных автотранспортом, возникает другая опасность- «перевертыша» и съезда в кювет. У нас в республике дороги гористые, спуски и подъемы чередуются один за другим. При подъездах к ним необходимо снижать скорость, отпустив педаль «газа» полностью. Тормозить следует двигателем- это повышает устойчивость машины. На высокой скорости остаются не замеченными знаки, указатели, неровности, сужения дороги.

За 3 месяца т.г. на автодорогах Якутии в результате совершения выезда на полосу встречного движения совершено 16 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 7 человек, еще 31 получили ранения. Если учесть, что за этот период всего зарегистрировано более ста ДТП, то не трудно посчитать- по вине автолихачей происходит каждое второе автопроисшествие с пострадавшими. Первая половина апреля не стала исключением- любители быстрой езды уже совершили 14 аварий.