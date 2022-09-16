16.09.2022
15:46
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Происшествия

ДТП в Якутии — пострадал 16-летний мотоциклист   

15 сентября около 16 часов в дежурную часть ОМВД России по Верхневилюйскому району поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи,  что за медицинской помощью обратился 16-летний подросток, получивший травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.  При проверке данного сообщения установлено, что школьник, управляя мотоциклом «Regulmoto SK200» без государственного регистрационного знака, в местности «Тугэхтэй»,  не справился с управлением и совершил съезд  в образовавший из-за подмыва рекой овраг.  В результате падения парень  получил  переломы руки и ноги, был доставлен в районную  больницу. К счастью, благодаря шлему, ему удалось избежать травм головы.

Как пояснил подросток, мотоцикл  для него купила мама  в конце августа этого года, при этом права на управления транспортным средством несовершеннолетний не имеет.  Мать школьника привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу  управления лицу, заведомо не имеющему прав: штраф за данное нарушение  составляет 30 тысяч рублей. К административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РФ ( ч.1 ст.12.7 – управление т/с без в/у, ч.1 ст. 12.3 – управление т/с без документов, ч.1. ст.12.2 – управление незарегистрированным т/с и др.) привлечен и сам несовершеннолетний, так как достиг уже возраста для наступления такой ответственности. 

Участок, где произошло дорожно-транспортное происшествие, расположен в зоне отдыха и не относится к дорогам общего пользования. По факту ДТП проводится проверка, в том числе на предмет наличия необходимых технических средств организации дорожного  движения  и элементов обустройства. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

В итоге поездка ребенка на мотоцикле закончилась не только тяжелыми травмами, для лечения которых потребуется длительное время, но и серьезным материальным ущербом в виде «букета» штрафов. Между тем, будь родители мальчика более благоразумны и ответственны, всех этих неприятностей удалось бы избежать.

                       

Фото: Управления ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по республике Саха (Якутия)

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