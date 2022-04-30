30.04.2022
13:30
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Происшествия

ДТП в Якутии: подросток на мопеде врезался в Тойоту

29 апреля около 23.00 часов на перекрестке улиц Юбилейная  и  Нагорная пос. Нижний Куранах Алданского района 15-летний  подросток, управляя  мопедом HONDA DIO ZX35, при повороте налево не уступил дорогу автомашине TOYOTA COROLLA, движущейся во встречном направлении,  и совершил с ней столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мототранспортного средства получил черепно-мозговую травму.

Информация об инциденте также будет передана в подразделение ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащий надзор за несовершеннолетним ребенком. 

К счастью, в результате ДТП парнишка остался жив, хоть и получил травмы, последствия которых, возможно, будут давать о себе знать всю оставшуюся жизнь. А ведь все могло закончиться куда более печально: только в прошлом году на дорогах республики в результате ДТП с мототранспортом погибли три школьника.

Родители, задумайтесь!

                                   

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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