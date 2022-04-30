ДТП в Якутии: подросток на мопеде врезался в Тойоту

29 апреля около 23.00 часов на перекрестке улиц Юбилейная и Нагорная пос. Нижний Куранах Алданского района 15-летний подросток, управляя мопедом HONDA DIO ZX35, при повороте налево не уступил дорогу автомашине TOYOTA COROLLA, движущейся во встречном направлении, и совершил с ней столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мототранспортного средства получил черепно-мозговую травму.

Информация об инциденте также будет передана в подразделение ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащий надзор за несовершеннолетним ребенком.

К счастью, в результате ДТП парнишка остался жив, хоть и получил травмы, последствия которых, возможно, будут давать о себе знать всю оставшуюся жизнь. А ведь все могло закончиться куда более печально: только в прошлом году на дорогах республики в результате ДТП с мототранспортом погибли три школьника.

Родители, задумайтесь!