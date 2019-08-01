ДТП в Якутии — опрокинулся микроавтобус с пассажирами

В Чурапчинском районе произошло опрокидывание микроавтобуса

Один пассажир получил травмы

31 июля около 11 часов 20 минут в дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 203-м километре федеральной автодороги «Колыма» произошло дорожно-транспортное происшествие.

В ходе проверки сообщения было установлено, что водитель 1955г.р., следуя на автомашине «Тойота Хайс Региус» по ФАД «Колыма», на 203-м километре трассы, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением, пытаясь совершить обгон большегрузного автомобиля, и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги. Микроавтобус с 7-ю пассажирами следовал из г.Якутска в п.Хандыга.

В результате ДТП пострадала пассажирка 1984 г.р., которая получила перелом костей кисти, ей назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП женщина была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель и остальные пассажиры не пострадали: все они были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему отделались лишь испугом.

Водитель микроавтобуса за год трижды привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости движения, в момент аварии был трезв. Мужчина имеет разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, занимается этой деятельностью более 10 лет. Причиной ДТП, по словам перевозчика, стало не очень хорошее состояние дорожного полотна- мягкий грунт.

Между тем, на данном участке дороги установлен знак «Обгон запрещен» и знак ограничения скорости до 70 километров в час.

По факту ДТП проводится административная проверка.