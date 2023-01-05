05.01.2023
20:59
325
Происшествия
ДТП в вечернем туманном Якутске…
ДТП на Вилюйском тракте возле АЗС Туймаада-нефть. Фото тгк КримЯкутия
Фото: тгк КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.01.2023
0
53
05.01.2023
0
114
05.01.2023
0
64
05.01.2023
0
321
05.01.2023
0
207
05.01.2023
0
1643
05.01.2023
0
514
05.01.2023
0
561
05.01.2023
0
555
05.01.2023
0
273
05.01.2023
0
448
05.01.2023
0
2857
05.01.2023
0
798
05.01.2023
0
1738
05.01.2023
0
604
05.01.2023
0
714
05.01.2023
1
1462
05.01.2023
0
1101
05.01.2023
0
1235
05.01.2023
0
2143
05.01.2023
0
1190
05.01.2023
0
598
05.01.2023
0
658
05.01.2023
1
590
05.01.2023
0
671
05.01.2023
0
2219
05.01.2023
0
958
05.01.2023
0
16954
04.01.2023
0
2452
04.01.2023
0
291
04.01.2023
1
3476
04.01.2023
0
704
04.01.2023
0
2156
04.01.2023
0
1075
04.01.2023
0
1638
04.01.2023
0
1572
04.01.2023
0
2886
04.01.2023
0
664
04.01.2023
0
1417
04.01.2023
0
1498
04.01.2023
0
2272
04.01.2023
1
955
04.01.2023
0
1104
04.01.2023
0
832
04.01.2023
0
771
04.01.2023
0
2035
04.01.2023
0
1242
04.01.2023
0
10410
04.01.2023
0
3791
04.01.2023
0
1655
04.01.2023
2
3155
04.01.2023
0
2208
04.01.2023
1
1300
04.01.2023
2
5508
04.01.2023
0
780
04.01.2023
0
856
04.01.2023
1
2802
04.01.2023
0
7723
03.01.2023
0
3442
03.01.2023
0
1018
03.01.2023
0
2252
03.01.2023
0
779
03.01.2023
0
1353
03.01.2023
0
564
03.01.2023
0
983
ТОП НОВОСТИ
30.12.2022
0
25179
03.01.2023
0
20017
31.12.2022
0
19883
05.01.2023
0
16928
31.12.2022
0
11199
04.01.2023
0
10406
01.01.2023
1
10185
02.01.2023
0
10002
30.12.2022
2
8678
Добавить комментарий