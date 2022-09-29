ДТП в Нюрбинском улусе. Есть пострадавшие

По предварительным данным, 28 сентября около 17 часов дня на 768-м километре ФАД “Вилюй” 56-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Виш, выехав на встречную полосу движения совершил столкновение с автомашиной марки УАЗ 22069-04 под управлением 54-летнего водителя, который двигался со стороны г. Нюрба в сторону с. Чаппанда.

Все участники происшествия в количестве 4 человек, в том числе 1 несовершеннолетний были доставлены в хирургическое отделение Нюрбинского ЦРБ. После осмотра врачами обоим водителям назначено стационарное лечение. С серьезными травмами госпитализирована в больницу 42-летняя женщина – пассажир внедорожника. Четвертый участник происшествия – пассажир “УАЗ” 13-летняя девочка после осмотра медработниками отпущена домой, не пострадала.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля Тойота Виш имеет водительское удостоверение по категории А, В, С, СЕ, имеет стаж вождения более 30 лет. К административной ответственности по нарушениям ПДД в течении года привлекался 2 раза по ст.12.6 и ст. 12.9 КоАП РФ. В момент ДТП был нетрезв, результат проверки показал 0,51 мгл. Мужчина отказался от госпитализации.

Водитель автомобиля “УАЗ 22069-04” имеет водительское удостоверение по категории А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, М, имеет стаж вождения 32 лет, в течении года к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался, был трезв, госпитализирован в больницу.

Все участники автоаварии были не пристегнуты ремнями безопасности.

На месте ДТП недостатков дорожных условий не выявлено, дорожные знаки имеются. Погодные условия – ясное.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что пьяный водитель за рулем автомобиля — это чрезвычайное происшествие. Он создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Алкоголь является наиболее частой причиной ДТП.

По итогам 8 месяцев т. г. на автомобильных дорогах республики с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано 77 ДТП, при которых погибли 18 человек и 107 получили травмы.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу не только для самих «любителей пьяной езды», но и ни в чем неповинных людей.

Обращаемся ко всем гражданам не быть равнодушными к безопасности на дорогах, помните, что вы или ваши близкие могут стать жертвой ДТП по вине нетрезвого водителя! Не оставляйте без внимания такие факты и незамедлительно сообщайте по номерам телефонов: 127, 35-22-22 либо по телефону 02.