ДТП в Нюрбе: в машине находились малолетние дети

17 ноября около 8 часов утра в г. Нюрба в перекрестке улиц Чусовского и Калинина 69-летний водитель управляя автомобилем УАЗ31512 не предоставил преимущество движущемуся с преимуществом с правом проезда погрузчику SHANTUI SL30W под управлением 32-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

В ходе проверки установлено, что в момент происшествия в салоне автомобиля УАЗ помимо водителя находились 4 пассажира, в том числе 2 малолетних ребенка 2-х и 3-х лет. Взрослые пассажиры были пристегнутые ремнями безопасности, один из малышей находился на автокресле, второй на колени взрослого на заднем сидении.

В результате ДТП пострадали два пассажира УАЗ: 64-летний мужчина получил ушибленную рану лба, назначено амбулаторное лечение. 63-летняя женщина госпитализирована в больницу г.Нюрба с травмой головы. Дети, оба водителя не пострадали.

В ходе проверки установлено, что водитель УАЗ имеет водительское удостоверение по категории «А, А1, В, В1, С, С1, М», имеет 47 лет стажа вождения. К административной ответственности в этом году за нарушение ПДД привлекался по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности).

Водитель погрузчика SHANTUI SL30W имеет удостоверение тракториста-машиниста по категории «D, E». По линии ГИБДД к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Оба водителя были трезвые. По факту ДТП проводится проверка.

Хотелось обратиться и к водителям транспортных средств, которым доверены жизни и здоровье детей: на вас лежит большая ответственность, от вашей дисциплинированности и ответственности зависят судьбы десятков людей. Очевидно, что водитель транспортного средства, везущий маленьких пассажиров, должен соблюдать скоростной режим, дистанцию до других транспортных средств, режим труда и отдыха в пути, не совершать необдуманных маневров, учитывать состояние дороги и погодные условия.

Берегите себя и своих близких!