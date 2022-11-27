ДТП в Нерюнгринском районе: 11 пострадавших

27 ноября в 09:20 на федеральной автомобильной дороге «Лена» водитель автобуса «Higer», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной «Shacman».

В результате аварии в медицинское учреждение доставлены водитель и десять пассажиров автобуса.

Водитель большегруза не пострадал.

На месте ДТП работает следственно — оперативная группа.

Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

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