ДТП в Намском районе, пострадали 5 человек

3 ноября в 15 час. 25 мин. в дежурную часть ОМВД России по Намском району поступило телефонное сообщение о том, что на 55-м километре республиканской автодороги «Нам» произошло ДТП, имеются пострадавшие.

На место ДТП выехал наряд сотрудников ГИБДД. В ходе разбирательства, предварительно, установлено, что водитель 1993 г.р., управляя автомобилем ТОЙОТА ПРЕМИО, не справился с управлением на спуске с горы, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Лексус ЛХ570.

В результате ДТП пострадали водитель ТОЙОТА ПРЕМИО и 4 пассажира обеих машин.

Предполагаемый виновник аварии имеет стаж вождения с 2018 года, за минувший год дважды привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нарушения ПДД, в момент аварии был трезв и пристегнут ремнем безопасности. У него медики диагностировали ушибы головы и ног.

Одна из пассажирок легкового авто, находившаяся на заднем пассажирском сидении слева и не пристегнутая ремнем безопасности, получила тяжелые травмы (открытую черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов, перлом костей таза) и была госпитализирована в хирургическое отделение Намской центральной больницы.

Две другие пассажирки отделались ушибами грудной клетки: с их слов, обе были пристегнуты ремнями безопасности.

26-летний водитель автомашины ЛЕКСУС ЛХ570 имеет 6 лет водительского стажа, в момент аварии был трезв, в результате ДТП травм не получил. Его 50-летний пассажир при столкновении травмировал руку – у него перелом пальца, медики назначили мужчине амбулаторное лечение. Оба в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: при движении водителю следует учитывать дорожные и погодные условия, покрытие, ширину, рельеф дороги, видимость и другие факторы, влияющие на безопасность, выбирать соответствующую условиям и ПДД скорость, быть предусмотрительным. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности.