ДТП в Мархе — пострадали 12-летний мотоциклист и 13-летний пассажир

18 июля около 21 часов вечера в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение, о том, что в микрорайоне Марха на перекрестке улиц Олега Кошевого – Советская произошло ДТП, имеются пострадавшие.

На место немедленно был направлен автопатруль ДПС.

В ходе проверки было установлено, что 47-летний водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, двигаясь по улице Олега Кошевого на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево на улицу Советская совершил столкновение с мотоциклом «Альфа 125» без государственных регистрационных знаков, не зарегистрированном в установленном порядке, которым управлял несовершеннолетний 12-летний подросток, с ровесниками — пассажирами, который нарушил требования дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу».

В результате происшествия мотоциклист и 13-летний подросток-пассажир были госпитализированы в больницу. Второй пассажир 12-летний подросток также получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Проведенное освидетельствование на состояние алкогольного опьянения не установлено.

Водитель автомашины Лада Гранта, по данным ГИБДД к административной ответственности в течение года привлекался 2 раза, по статьям: ч.2 ст.12.13 и ч.1 ст.12.1 КоАП РФ.

У несовершеннолетнего мотоциклиста водительского удостоверения по соответствующей категории отсутствует. В момент ДТП водитель мотоцикла имел мотошлем, а у пассажиров средств пассивной защиты не имелось.

По факту ДТП с пострадавшими Госавтоинспекцией г. Якутска возбуждено административное расследование.

Родители, приобретая своим детям, не имеющим водительских прав, мопеды и мотоциклы (скутеры), предоставляя возможность прокатиться на машине, потренироваться основам вождения, поощряя за отличную учебу, просто чтобы не мешали делам взрослых, сознательно толкают их на нарушение ПДД, тем самым провоцируют совершение ДТП, в том числе с тяжкими последствиями.

Необходимо отметить, что помимо ответственности несовершеннолетних, совершивших правонарушение, возможно и наступление административной ответственности их родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ) в виде предупреждения либо штрафа в размере до пятисот рублей (правонарушение рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних).

Возможно, что из-за столь незначительного наказания, родители продолжают пренебрегать жизнью и здоровьем детей, допуская их до управления транспортными средствами. За передачу управления ТС лицу не имеющему права управления данные родители могут быть привлечены по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ (штраф 30000 руб., накладывает начальник отдела ГИБДД). За передачу управления несовершеннолетнему, находящемуся в состоянии опьянения родители могут быть привлечены по ч.2 ст. 12.8 КоАП РФ (штраф 30000 руб., либо лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет, рассматривается судом). Большинство родителей, не желая быть привлеченными к ответственности и платить баснословные суммы, поясняют сотрудникам ГИБДД, что не передавали ключей зажигания несовершеннолетнему. В таком случае несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности по ст. 166 УК РФ – «угон транспортного средства», наказание до трех лет лишения свободы.

Лицом, привлекаемым к ответственности за нарушение Правил, может быть любое лицо их нарушившее (водитель, пешеход, пассажир, должностное лицо и др.). Несовершеннолетний, достигший возраста 16-ти лет может быть привлечен за все нарушения ПДД, включая управление в состоянии опьянения ст. (штраф 30000 руб, рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних), управление ТС без права управления (штраф 30000 руб., рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних), Единственным преимуществом, который пользуется несовершеннолетний нарушитель ПДД, является отсутствие наказания в виде административного ареста.

Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает и по ст. 264 УК РФ- «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации

транспортных средств». За их совершение предусмотрены следующие виды наказаний: ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 5 лет, арест на срок до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 9 лет, лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.