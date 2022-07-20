ДТП в Магане — мотоциклист госпитализирован без сознания

20 июля около 4 часов ночи 21-летний молодой человек управляя мопедом марки Регул Мото, двигаясь по ул. Кирова со стороны ул. Алымова в сторону ул. 40 лет Победы поселка Маган, не справившись с рулевым управлением мототранспорта совершил опрокидывание. С водителем в момент ДТП находился 18-летний пассажир. В результате ДТП мопедист получил телесные повреждения, пассажир не пострадал. Оба находились без мотошлема. Водитель был госпитализирован в больницу, где поставлен диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом лобной части.

По данному факту проводится административное расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям мотоцикла, что вождение этого одного из чрезвычайно опасного вида транспорта далеко не детские шалости, и каждый раз садясь за руль надо помнить об этом. По статистике за текущий год в столице республики произошло 19 дорожно – транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых 2 человека погибли, 12 получили травмы различной степени тяжести.