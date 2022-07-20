20.07.2022
15:04
312

Происшествия

ДТП в Магане — мотоциклист госпитализирован без сознания

20 июля около 4  часов ночи  21-летний молодой человек  управляя мопедом марки Регул Мото, двигаясь по ул. Кирова со стороны ул. Алымова в сторону ул. 40 лет Победы поселка Маган, не справившись с рулевым управлением мототранспорта совершил опрокидывание. С водителем в момент ДТП находился 18-летний пассажир. В результате ДТП мопедист получил телесные повреждения, пассажир не пострадал. Оба находились без мотошлема. Водитель  был госпитализирован в  больницу, где поставлен диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом лобной части. 

По данному факту проводится административное расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям мотоцикла, что вождение этого одного из чрезвычайно опасного вида транспорта далеко не детские шалости, и каждый раз садясь за руль надо помнить об этом. По статистике за текущий год в столице республики произошло 19 дорожно – транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых 2 человека погибли,   12 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: Группы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх