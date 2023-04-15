ДТП в Хатассах: годовалому малышу оказана медпомощь

Вчера, 14 апреля, в 8:54 в дежурную группу ГИБДД поступило телефонное сообщение о дорожном происшествии в с. Хатассы, есть пострадавшие, в машине находился малолетний ребенок.

Установлено, что водитель, управляя автомобилем Тойота Корона Премио, следуя по ул. Совхозной п. Хатассы со стороны ул. Ойунского в направлении ул. Ленина, при повороте налево вне перекрестка не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомашиной Тойота Корона Премио, которая следовала во встречном направлении.

В результате ДТП водители автомобилей и пассажир получили различной степени тяжести травмы, а годовалому малышу была оказана разовая медицинская помощь.