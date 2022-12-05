05.12.2022
10:18
84

Происшествия

ДТП в Хангаласском улусе

ДТП в Хангаласском районе на 68 км РАД «УМНАС». В результате пострадали 2 пассажира и водитель. Будьте осторожны на дорогах!

Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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