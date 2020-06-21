ДТП в центре Якутска

20 июня около полудня женщина, управляя автомашиной «Тойота-Ист», на перекрестке улиц Дзержинского и Пояркова при повороте налево совершила наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП велосипедист получил различные ушибы, медики назначили ему амбулаторное лечение.

Со слов автомобилистки и других очевидцев аварии, двухколесный транспорт резко выскочил на дорогу.

В момент происшествия все были трезвы.

Напомним, что согласно ПДД велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам, так как водители транспортных средств могут не заметить мчащийся по «зебре» велосипед и не успеют вовремя остановиться.

По факту ДТП возбуждено администравное расследование.