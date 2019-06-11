ДТП в центре Якутска

На улице Октябрьской в Якутске произошло ДТП с участием самосвала. Источник: SAKHALIFE.RU

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