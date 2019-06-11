ДТП в центре Якутска

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Красота & Здоровье
Поговорим о переломах…
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Судебная хроника
В Якутии женщина обматерила ребенка
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Найденного на льдине медвежонка привезут в «Орто Дойду»
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Пройденная огнем площадь превысила 60 тысяч га
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Интервью
Откровения санитарки
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Происшествия
Резонанс
Пожилые стрелки: В Якутии продолжаются кошмарные убийства
11.06.2019, 11:23
Происшествия
Фотофакт
В Якутии задержаны члены ОПГ, пополнявшие «общак»
11.06.2019, 11:22
Общество
Фотофакт
В Верхоянье люди борются с огнем возле села Бетенкес
11.06.2019, 11:19
Якутия
Трасса Лена станет беспыльной
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Происшествия
Клещи нападают на жителей Якутии
11.06.2019, 10:56
Финансы
Золотые и серебряные слитки – достойный подарок на Ысыах
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Об изменении режима работы касс Энергосбыта
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Маленькие пациенты учатся терпению, храбрости и доброте…
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В ТРК «Чудо-парк» открыли летний сезон
11.06.2019, 9:08
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Депутат Ил Тумэна — лицензию на торговлю спиртным ЗОЖники выдавали… гаражам?
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Источник:
SAKHALIFE.RU
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11.06.2019
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