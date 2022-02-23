ДТП в Алданском районе

В Алданском районе на перекрестке неравнозначных дорог произошло столкновение

22 февраля около 11 час. 30 мин. на 640-м километре федеральной автодороги «Лена» водитель 1973 г.р., управляя грузовым автомобилем (седельный тягач) MAN TGA, при проезде перекрестка неравнозначных дорог не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Ssang Yong Kyron.

В результате ДТП травмированы 4 человека: 29-летний водитель внедорожника и три его пассажирки- 1961, 1980 и 2000 г.р. Все они получили множественные ушибы и ссадины, у 60-летней пассажирки — сотрясение головного мозга.

Водитель грузового автомобиля имеет солидный стаж вождения, к административной ответственности в течение последнего года не привлекался. Не значится в числе нарушителей и водитель Ssang Yong, его водительский стаж – 8 лет.

По словам водителя большегруза, он следовал со стороны г. Нерюнгри по направлению к г. Алдану со скоростью около 60 км/ч, видел установленные знаки «Уступи дорогу» и «STOP», однако не последовал им, вовремя не заметил движущийся по главной дороге другой автомобиль, а, заметив, прибавил скорость, чтобы успеть проехать перекресток. В результате избежать столкновения не удалось.

Местом ДТП является перекресток неравнозначных дорог — федеральной дороги и автодороги г. Алдан — п. Ленинский, имеется уклон, дорожное покрытие асфальтобетонное, ширина проезжей части — 8.7 м. В момент происшествия шел небольшой снег.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что на перекрестке в районе 640-го километра автодороги «Лена» и ул. 2-я Ороченская г. Алдан главной дорогой является дорога от г. Алдан до мкр Солнечный, ввиду того, что по данной дороге пролегают маршруты пассажирских автобусов. В целях информирования водителей, движущихся по федеральной дороге, на подходах к перекрестку установлены предупреждающие знаки, дополнительно продублированы знаки приоритета, имеется информационное табло о приближении к потенциально аварийному участку. Кроме того здесь установлены комплексы фотовидефиксации нарушений ПДД в обе стороны.

В соответствии с п. 10.1. ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. Очевидно, что при движении водителю следует руководствоваться дорожными знаками, разметкой и другими средствами организации дорожного движения, в том числе временными, которые , как правило устанавливаются в местах реконструкции, ремонта дорог или при проведении других работ (к примеру, при очистке от снега, наледи) на проезжей части или обочине, при особенностях дорожного покрытия, при неблагоприятных погодных условиях. Особенную внимательность автомобилистам следует проявлять при проезде перекрестков, мест расположения пешеходных переходов.



