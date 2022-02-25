ДТП В Алдане — пострадал мужчина

24 февраля около 16 часов дня на 640-м километре ФАД А-360 в Алданском районе водитель 1978 г.р. управляя автомобилем ТОЙОТА ВИШ, при проезде перекрестка неравнозначных дорог не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ТОЙОТА ВОКСИ, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, под управлением мужчины 1980 г.р.

В результате ДТП водитель ТОЙОТА ВОКСИ получил травму носа, назначено ему амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что оба водителя в момент происшествия были трезвые.

Местом ДТП является крестообразный перекресток неравнозначных дорог с уклоном, дорожное покрытие асфальтобетонное. Погодные условия: снегопад, температура воздуха — 12 С0, светлое время суток.

Уважаемые водители! В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями Госавтоинспекция настоятельно рекомендует вам соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Стоит уделить повышенное внимание и стилю вождения: снизить скорость, следить за дистанцией, избегать резкого торможения, не перестраиваться без прямой необходимости из одного ряда в другой. Каждый маневр должен быть предсказуемым и максимально понятным всем участникам движения. Будьте взаимовежливыми и не создавайте заторов на дорогах, необдуманно выезжая за забитые до отказа перекрестки, обращайте свое внимание на дорожные знаки, сигналы светофоров и, самое главное – на пешеходов!