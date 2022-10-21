ДТП стало причиной нарушения электроснабжения

В Мирнинском районе водитель легкового автомобиля стал виновником нарушения электроснабжения.

21 октября энергетики Мирнинского района электрических сетей получили сообщение о технологическом нарушении в работе воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Заречный Мирнинского района.

Нарушение электроснабжения произошло по вине водителя легкового автомобиля марки Хендай, который совершил наезд на опору на ул. Кузмина, в результате чего без электроснабжения остался частный жилой дом.

Бригада распределительных сетей осмотрела место происшествия и зафиксировала обрыв провода. Персонал приступил к восстановительным работам.

О происшествии сообщено в дежурную часть ОМВД РФ по Мирнинскому району.

Энергетики призывают водителей автотранспорта быть предельно внимательными. Помните, что вблизи энергообъектов запрещается осуществлять любые маневренные действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, Поврежденные линии электропередачи несут серьезную угрозу – оборванный провод, упав на землю, создает в радиусе 8-10 метров так называемую зону «шагового напряжения», попав в которую можно получить удар электрическим током, даже не прикасаясь к проводу. Помните, при контакте с проводами транспортное средство рискует попасть под действие электрической дуги, водитель пострадать от удара током, а большое количество людей и предприятий остаться без электричества.