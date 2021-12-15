ДТП со светофором в Чурапчинском районе

14 декабря около 12 ч.20 мин. на 178-м километре федеральной автодороги «Колыма» в Чурапчинском районе водитель 198 4г.р., управляя автомашиной «Сузуки Эскудо «, совершил наезд на опору светофора. По словам мужчины , чтобы избежать столкновения с впереди стоящей автомашиной, он был вынужден резко вывернуть руль вправо, после чего и произошла авария. В момент ДТП в салоне автомашины кроме водителя находился пассажир, оба были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему телесных повреждений не получили и за медпомощью не обращались.

Светофор работает в нормальном режиме.

В отношении водителя составлены протоколы за нарушение расположения транспортного средства на проезжей части и отсутствие полиса ОСАГО.

Вероятно, что водитель иномарки неверно выбрал скорость движения, не рассчитал возможный тормозной путь при остановке либо попросту отвлекся за рулем.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим, выбирать скорость движения, интервал и дистанцию с учетом погодных и дорожных условий.