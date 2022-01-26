ДТП со смертельным исходом в Хангаласском районе

25 января около 21 часов вечера на 1057-м километре федеральной автодороги «Лена» 51-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота ХайлюксСурф», двигаясь со стороны п. Нижний Бестях в сторону с. Качикатцы,совершил съезд транспорта с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия.

В ходе проверки предварительно установлено, что мужчина в момент ДТП ехал без пассажиров, не пристегнутый ремнем безопасности. Имел водительское удостоверение с разрешенными категориями «В,В1,М», его стаж вождения насчитывал более 20 лет. К административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался. Погодные условия аварии –пасмурно, снегопад.

Все обстоятельства ДТП установит следствие.

Госавтоинспекция призывает всех водителей неукоснительно соблюдать безопасный скоростной режим и строго соблюдать правила безопасности дорожного движения в зимний период! Особую внимательность стоит проявить при движении по федеральным и региональным автомобильным дорогам! Зимнее скольжение очень опасно, ведь под снегом не виден лед, замерший после оттаяния из-за изменений погодных условий.

Перед дальней поездкой советуем тщательно проверить техническую исправность автомобиля (исправность рулевого управления, тормозной системы и сцепных устройств, фар и фонарей, стеклоочистителей и зеркал заднего вида).

Также водитель должен следить за своим самочувствием, особенно перед дальней поездкой. Если есть недомогание, лучше будет отложить поездку. В связи с изменениями погодных условий возможны резкие перепады давления, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья. Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дорогах республики, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – по мобильному телефону следует набрать номер 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части Госавтоинспекции региона: 127, 35-22-22.

Берегите себя и своих близких! Будьте взаимовежливы друг другу!