26.10.2022
15:25
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Происшествия
ДТП с участием трех джипов
Очередное ДТП с участием трех машин на «том самом месте» Сергеляхского шоссе.
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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