26.10.2022
15:25
455

Происшествия

ДТП с участием трех джипов

Очередное ДТП с участием трех машин на «том самом месте» Сергеляхского шоссе.

Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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