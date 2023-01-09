ДТП с участием маршрутного автобуса

Сегодня, 9 января, примерно в 13 часов дня, в дежурную группу поступило сообщение от жителя столицы, о том что, возле дома №22 по улице Дзержинского, произошло дорожно-транспортное происшествие имеется пострадавший.

Предварительно установлено, что 52-летняя автоледи, управляя автомашиной марки «Toyota ist», не учла метеорологические и дорожные условия, выехав тем самым на полосу предназначенной для встречного движения, где совершила столкновение с транспортным средством марки «ПАЗ 3204» маршрутный автобус №14.

В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка автомашины марки «Toyota ist».

По данному факту проводится проверка.

Уважаемые водители! Управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта. Иногда туман бывает таким сильным и создает такую большую опасность, что необходимо прервать поездку и терпеливо ждать перемены погоды. Туман создает опасные дорожные условия. В аварии во время тумана участвуют десятки автомобилей, гибнет и получает увечья большое количество людей.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов. Вам кажется, что предмет далеко (например, свет фар встречного автомобиля), а на самом деле он близко. Скорость автомобиля вам кажется маленькой, а на самом деле он движется быстро. Туман искажает окраску цвета предмета, кроме красного. Поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, поэтому красные автомобили считаются менее опасными.

Туман влияет на психику человека: плохая видимость, постоянное напряжение, внезапное появление из тумана другого транспортного средства, которое, казалось, было далеко, — вызывают сильное нервное напряжение у водителя. Он нервничает и допускает неверные действия по управлению автомобилем. Глаза быстро устают и снижают способность водителя реагировать на изменения дорожной ситуации. Фары совсем не освещают дорогу, их свет только врезается в туман яркими ослепляющими пучками. В тумане можно ошибиться в выборе дороги, ориентиры закрыты туманом, перекрестков не видно.