05.06.2021
14:31
214
Происшествия
ДТП с тяжелым исходом в якутском селе
5 июня, около 5 часов утра, в г.Нюрбе водитель 1991 г.р,управляя автомобилем TOYOTA VISTA, совершил наезд на пешехода – мужчину 1993 г.р. В результате ДТП пешеход был госпитализирован с предварительным диагнозом «ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести».
При проверке у водителя установлено состояние опьянения, результат прибора показал 0,5 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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