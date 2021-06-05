05.06.2021
14:31
214

Происшествия

ДТП с тяжелым исходом в якутском селе

5 июня, около 5 часов утра, в г.Нюрбе водитель 1991 г.р,управляя автомобилем TOYOTA VISTA, совершил наезд на пешехода – мужчину 1993 г.р. В результате ДТП пешеход был госпитализирован с предварительным диагнозом «ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести».

При проверке у водителя установлено состояние опьянения, результат прибора показал 0,5 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх