04.04.2023
09:42
775

Происшествия

ДТП с пострадавшими 

Тулагино. ДТП с пострадавшими.
Плохой участок дороги- где все волнами, который без освещения.

Ждем подробностей.


Фото: соцсети
Источник: соцсети

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