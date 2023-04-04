04.04.2023
09:42
775
Происшествия
ДТП с пострадавшими
Тулагино. ДТП с пострадавшими.
Плохой участок дороги- где все волнами, который без освещения.
Ждем подробностей.
Фото: соцсети
Источник: соцсети
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