ДТП с пострадавшими в Намском улусе

В результате опрокидывания внедорожника в Намском районе пострадали два человека15 мая около 15 ч. 00 мин. в дежурную часть ОМВД России по Намскому району поступило телефонное сообщение о том, что за медицинской помощью в районную больницу

обратился мужчина, с травмами, полученными в результате автоаварии.

При проверке сообщения, предварительно, было установлено, что

в полдень 15 мая в местности Бютэйдэх в Намском районе

60-летний водитель, управляя автомашиной УАЗ-3962, не

выбрав безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадал не только водитель, но и его 62-летний пассажир.

Оба мужчины в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, у обоих медики диагностировали травмы позвоночника.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен выбирать скорость движения транспортного средства с учетом погодных, дорожных и иных условий, которые могут повлиять на безопасность. Водителям и пассажирам транспортных средств следует в пути пристегиваться ремнями безопасности: в случае ДТП эти простые средства помогут избежать травм, минимизировать тяжесть последствий.