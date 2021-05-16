16.05.2021
11:53
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Происшествия

ДТП с пострадавшими в Намском улусе

В результате опрокидывания внедорожника в Намском районе пострадали два человека15 мая около  15 ч. 00 мин. в  дежурную  часть ОМВД России по Намскому району поступило телефонное сообщение о том, что за медицинской помощью в районную  больницу
обратился мужчина, с травмами, полученными в результате автоаварии.

При проверке сообщения, предварительно, было установлено,  что
в полдень 15 мая в местности Бютэйдэх в Намском районе
60-летний водитель,  управляя автомашиной  УАЗ-3962, не
выбрав безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и  совершил опрокидывание транспортного средства.  В результате ДТП  пострадал не только водитель, но  и его  62-летний пассажир.

Оба мужчины в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, у обоих медики диагностировали травмы позвоночника.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен выбирать скорость движения транспортного средства с учетом погодных, дорожных и иных условий, которые могут повлиять на безопасность. Водителям и пассажирам транспортных средств следует в пути пристегиваться ремнями безопасности: в случае ДТП эти простые средства помогут избежать травм, минимизировать тяжесть последствий.

                                 

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха(Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха(Якутия)
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