ДТП с пострадавшими в Намском улусе
В результате опрокидывания внедорожника в Намском районе пострадали два человека15 мая около 15 ч. 00 мин. в дежурную часть ОМВД России по Намскому району поступило телефонное сообщение о том, что за медицинской помощью в районную больницу
обратился мужчина, с травмами, полученными в результате автоаварии.
При проверке сообщения, предварительно, было установлено, что
в полдень 15 мая в местности Бютэйдэх в Намском районе
60-летний водитель, управляя автомашиной УАЗ-3962, не
выбрав безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадал не только водитель, но и его 62-летний пассажир.
Оба мужчины в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, у обоих медики диагностировали травмы позвоночника.
Госавтоинспекция напоминает: водитель должен выбирать скорость движения транспортного средства с учетом погодных, дорожных и иных условий, которые могут повлиять на безопасность. Водителям и пассажирам транспортных средств следует в пути пристегиваться ремнями безопасности: в случае ДТП эти простые средства помогут избежать травм, минимизировать тяжесть последствий.
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