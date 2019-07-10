ДТП с летальным исходом произошло в республике

По предварительным данным, погибший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

10 июля в 03:35 на 61 км. РАД «Умнас» Хангаласского района Якутии произошло ДТП с летальным исходом. По предварительным данным установлено, что 26-летний молодой человек, управляя автомашиной «Тойота Королла», не справившись с управлением, совершил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием.

В результате автопроисшествия водитель погиб на месте. В момент ДТП помимо него в салоне иномарки находились два пассажира, одному из которых медики в связи с характером полученных травм назначили амбулаторное лечение, второму оказали разовую медицинскую помощь. Ремнём безопасности никто не был пристегнут.

В ходе разбирательства выяснилось, что той ночью группа молодых людей поехала из Якутска в п. Мохсоголоох, где водитель и один из пассажиров распивали пиво. Трагедия произошла на обратном пути в столицу.

Погибший имел водительское удостоверение категории «С», в текущем году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Местом ДТП является прямой участок дороги, дорожное покрытие — асфальтобетонное. Ширина проезжей части составляет 7 м.

Большинство дорожных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, возникает в результате приема небольших доз алкоголя. После приема большого количества спиртного редко кто садится за руль автомобиля. Но после приема пары кружек пива или рюмки водки водители управляют автомобилем довольно часто, когда появляется чувство необоснованной самоуверенности, в результате чего водитель считает, что может выполнить самый сложный и точный маневр.

Под влиянием алкоголя нарушаются важнейшие функции организма водителя, теряется необходимая для управления автомобиля реакция. Как свидетельствует статистика, управление транспортными средствами в состоянии опьянения чаще приводит к наиболее тяжким последствиям дорожно-транспортного происшествия и гибели людей.

Госавтоинспекция напоминает водителям: Правила дорожного движения Российской Федерации запрещают водителю управлять транспортным средством в состоянии опьянения, ставящим под угрозу безопасность движения.