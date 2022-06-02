ДТП оставило жителей без электричества

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение части г. Ленска, прерванное 1 июня 2022 года в результате происшествия с транспортным средством.

На ул. Петровского при проведении работ опрокинулся на бок автомобиль КамАЗ, вследствие чего были оборваны провода линии электропередачи 0,4 кВ фидер «Петровского» от комплектной трансформаторной подстанции «Светлый». Без электричества оказались 90 жителей частного сектора.

О происшествии сообщено в дежурную часть ОМВД РФ по Ленскому району.

Персонал Ленского энергорайона ЗЭС оперативно устранил повреждение.

В 18.00 линию ввели в работу, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Энергетики в очередной раз призывают водителей автотранспортных средств и спецтехники быть предельно внимательными. Неосторожные действия в охранной зоне ЛЭП могут нарушить безопасность работы электросетевого хозяйства, привести к их повреждению или уничтожению, к причинению вреда жизни и здоровью граждан. Любые противоправные действия, осуществляемые в охранной зоне энергообъектов, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.