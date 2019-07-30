ДТП на трассе Вилюй. Есть пострадавшие

29 июля в 20 часов 24 минут в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило телефонное сообщение о том, что на ФАД «Вилюй» возле 421 км. произошло дорожно-транспортное происшествие, имеются пострадавшие.

По предварительным данным установлено, что водитель 1975 г.р. управляя автомашиной «Toyota Succeed» по направлению из Сунтарского района до г.Якутска на ФАД «Вилюй» 421 км + 25 м при совершении обгона впереди ехавшей автомашины выехал на встречную сторону дороги и совершил столкновение с автомашиной «Toyota Corolla» под управлением водителя 1978 г.р., который направлялся из г.Якутска до п. Удачный Мирнинский район.

В результате ДТП в хирургическое отделение Вилюйского ЦРБ обратились три человека, которые находились в автомашине «Succeed» — водитель с диагнозом: ушибы, ссадины лобной области слева, ушибы грудной клетки и предплечья, рваная рана в области левого коленного сустава, а также 2 пассажира — мужчина 1978 г.р. с диагнозом: закрытый перелом малоберцовой кости слева, ушиб груди, мужчина 1961 г.р. с диагнозом: ушиб левой грудной клетки и правого плеча. Всем троим назначено амбулаторное лечение.

Водитель «Corolla» не пострадал, в момент ДТП в салоне автомашины еще находились 2 пассажира.

В отношении водителя «Toyota Succeed» составлен административный протокол ч.1ст.12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). По объяснениям водителя «Succeed» следует, что при обгоне большегруза помешала дорожная пыль.

По проведенным освидетельствованием на состояние опьянения специальным техническим средством — результат анализа показало 0,00 мг/л у обоих водителей, трезвые.

По факту автопроисшествия сотрудниками ГИБДД проводится административная проверка.

Дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом на полосу встречного движения почти всегда отличаются высокой тяжестью последствий для здоровья, а нередко, и гибелью водителей и пассажиров транспортных средств.

Причины, по которым водители идут на грубое нарушение ПДД, чаще всего – нехватка времени и излишняя спешка.

Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, совершайте обгон только после того, как убедиться в безопасности маневра. Не подвергайте свою жизнь, жизнь и здоровье других людей опасности!