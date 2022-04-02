ДТП на трассе Вилюй: четверо погибших, трое травмированных

2 апреля около 11 часов 15 минут в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 1267-м километре федеральной автодороги «Вилюй» произошло ДТП. Сообщалось о погибших и пострадавших.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, предварительно, установила, что водитель 1981 г. р., управляя автомобилем NISSAN X-TRAIL, следуя со стороны г. Мирного в сторону с. Таас-Юрях, по неустановленной пока причине, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Mitsubishi L200. За рулем Mitsubishi L200 находился 50-летний мужчина.

В результате столкновения водитель автомашины NISSAN X-TRAIL и его 64-летний пассажир, находившийся в момент аварии справа на переднем пассажирском сидении транспортного средства, от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и 54-летний пассажир Mitsubishi L200, сидевший на заднем пассажирском сидении за водителем, также в результате столкновения получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда скорой. Еще три пассажира Mitsubishi- 1972, 1981, 1991 г.р. были доставлены в больницу г. Мирного с травмами различной степени тяжести.

Водитель автомашины NISSAN X-TRAIL имел стаж вождения с 2000 года, водитель Mitsubishi- с 1990: первый за год привлекался сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД лишь однажды, также выяснилось, что его транспортное средство не имеет страхового полиса ОСАГО, второй — ни разу.

Участок, где произошло дорожно–транспортное происшествие, прямой, имеет грунтовое покрытие. В момент аварии шел небольшой снег, температура воздуха составляла около -50С.

Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию.