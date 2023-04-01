01.04.2023
20:58
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Происшествия

ДТП на трассе Амга: пять пострадавших

Четыре ребенка и одна женщина пострадали в результате столкновения Хайс Региус и грузовика. ДТП произошло на 55 километре трассы Амга — Усть Мая. Пострадавших увезли в Амгинскую ЦРБ, сообщает тгк @crimyakutiaru

Фото: тгк @crimyakutiaru
Источник: тгк @crimyakutiaru

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