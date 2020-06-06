ДТП на светофоре портовской автострады

5 июня около 17 часов 35-летний мужчина, управляя мотоциклом «Урал», двигаясь по ул. Автострада 50 лет Октября, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашинами «Тойота Премио» и «Тойота Королла Филдер», которые стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора.

Прибывшие врачи скорой медицинской помощи, осмотрев мотоциклиста, выявили у него различные ушибы и назначили амбулаторное лечение.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель двухколесной техники находился в состоянии алкогольного опьянения. Технический прибор «алкотест» показал результат 0,85 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, он не имел в водительском удостоверении соответствующей категории. За весь свой водительский стаж мужчина сел за руль в нетрезвом виде в четвёртый раз. Благодаря мотошлему травм головы он не получил.

Вскоре водителю мототранспорта придётся ответить перед судом за пьяное вождение и возместить причинённый им материальный ущерб.

Напомним, что с 1 по 10 июня на территории республики проводится профилактическое мероприятие «Мотоцикл».

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем и не оставаться равнодушными.

В случае, если вы стали свидетелем того, как водитель, находящийся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения управляет транспортным средством,необходимо сообщить об этом по номерам телефонов: 01, 127, 35-22-22.

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться ваши близкие люди. Инспекторы ДПС при получении такой информации реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли спровоцировать.