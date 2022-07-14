ДТП на Сергеляхском шоссе в Якутске

14 июля около 2-х часов дня в дежурную группу ДПС ГИБДД поступило сообщение о том, что возле дома 121 ул.Лермонтова по Сергеляхскому шоссе произошло ДТП с пострадавшими, сообщает Управление ГИБДД МВД по РС(Я).

Предварительно установлено, около 2-х часов дня водитель 1979 г.р. управляя транспортным средством марки «Тойота Спринтер», двигаясь по Сергеляхскому шоссе в сторону ул. Лермонтова, возле 3-й поликлиники, не выдержал безопасную дистанцию до впереди стоящего ТС «Тойота Фортюнер» в результате чего совершил столкновение.

В результате ДТП различные травмы получил водитель автомашины «Спринтер» и его пассажирка 1966 г.р. Освидетельствование на состояние опьянения установило состояние алкогольного опьянения. Результат составил 1,01 мг/л. На водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка.

