ДТП на Покровском тракте: водитель был пьян

4 июля около 5 ч. 20 мин. утра водитель 1990 г. р., управляя автомашиной Тойота Королла Спасио и следуя со стороны с.Хатассы, на 10-м километре Покровского тракта г.Якутска выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным транспортным средством Тойота Дюна. В результате оба водителя получили множественные ушибы, им было назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки по факту ДТП сотрудниками ДПС было установлено, что виновник аварии в течение последнего года 5 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, а в этот раз и вовсе злостно нарушил правила – сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения и выехал «на встречку». Проведенное освидетельствование выявило у мужчины 0,75 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также по ч.1 ст. 12.37 ч.1 КоАП РФ — за отсутствие полиса ОСАГО.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортом в состоянии опьянения недопустимо! Пьяный водитель несет угрозу не только себе, но и окружающим – всем тем, кто может оказаться у выпивохи на пути. Нередко нетрезвый водитель садиться за руль после совместного застолья с друзьями или родными, после отдыха на природе. При этом, к сожалению, часто никто из окружающих не принимает мер, чтобы такой поездки не допустить, удержать человека от опрометчивого шага. Между тем, трагедий на дороге, связанных с пьяной ездой, можно избежать: если вы стали свидетелем того, что нетрезвый водитель сел за руль, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД или полиции, если это ваш знакомый, друг , родственник – убедите его, что этого делать не следует, остановите. Наверняка, протрезвев, человек вам обязательно скажет «спасибо!»