22.03.2020
19:41
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Происшествия
ДТП на перегоне Болотная – Амга: грузовой поезд столкнулся с заглохшим лесовозом
Сегодня ночью в 3 часа 15 минут на 419 км ПК 4 перегона Болотная — Амга произошло столкновение грузового поезда с заглохшим автомобилем-лесовозом без опознавательных знаков на неохраняемом железнодорожном переезде. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако избежать удара не удалось. Жертв нет. Имеются незначительные повреждения тепловоза и прицепа лесовоза. В течение 1,5 часов все последствия аварии были устранены, на график движения поездов ДТП не повлияло.
В связи с происшествием сотрудниками правоохранительных органов совместно с ЖДЯ проводится проверка и выяснение причин аварии.
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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