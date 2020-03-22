22.03.2020
19:41
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Происшествия

ДТП на перегоне Болотная – Амга: грузовой поезд столкнулся с заглохшим лесовозом

Сегодня ночью в 3 часа 15 минут на 419 км ПК 4 перегона Болотная — Амга произошло столкновение грузового поезда с заглохшим автомобилем-лесовозом без опознавательных знаков на неохраняемом железнодорожном переезде. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако избежать удара не удалось. Жертв нет. Имеются незначительные повреждения тепловоза и прицепа лесовоза. В течение 1,5 часов  все последствия аварии были устранены, на график движения поездов ДТП не повлияло.

В связи с происшествием сотрудниками правоохранительных органов совместно с ЖДЯ проводится проверка и выяснение причин  аварии.

Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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