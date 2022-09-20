ДТП на Объездном шоссе: есть пострадавший



20 сентября около 15:30 в дежурную группу столичной Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о том, что около дома N6 по Обьездному шоссе произошло ДТП, имеется пострадавший. Предварительно установлено, что водитель 1958 года рождения, управляя транспортным средством марки SCANIA P380 при развороте с правой полосы не уступил дорогу автомашине марки Toyota Carina, которая двигалась в попутном направлении, в результате совершил столкновение с ней.



В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир автомашины марки Toyota Carina. В ходе проверки установлено, что водитель транспортного средства марки Scania, гражданин Армении, 1958 года рождения, имеет международное водительское удостоверение категории B, C, E. Согласно данным федеральной базы ГИБДД ФИС-М в течении года к административной ответственности привлекался 6 раз по части статьи 11.23 КоАП РФ. Транспортное средство зарегистрировано на организацию, которая осуществляет перевозку грузов. Согласно проведенному освидетельствованию состояние опьянения не установлено.

По данному факту проводится административное расследование.