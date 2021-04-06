06.04.2021
17:40
208

Происшествия

ДТП из-за солнца. Пострадал школьник

В Нерюнгри в результате ДТП пострадал школьник

6  апреля  около 8 часов утра на ул. Южная  п.Беркакит  вблизи пересечения ул. Южная — Мусы Джалиля 42-летний водитель управляя автомобилем “ВАЗ-21154”  совершил наезд на 15-летнего подростка, движущегося по обочине  во встречном направлении.

В результате происшествия несовершеннолетний  получил переломы голени и бедра, госпитализирован в травматологическое отделение Нерюнгринской больницы.

В ходе проверки установлено, что водитель согласно сведениям  ГИБДД в текущем году к административной ответственности  привлекался  по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

Состояние  опьянения у водителя не установлено.

Мужчина пояснил причину, тем что не заметил парня и из-за  того, что   сильно ослепило солнце.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району
Источник: ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх