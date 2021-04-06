ДТП из-за солнца. Пострадал школьник

В Нерюнгри в результате ДТП пострадал школьник

6 апреля около 8 часов утра на ул. Южная п.Беркакит вблизи пересечения ул. Южная — Мусы Джалиля 42-летний водитель управляя автомобилем “ВАЗ-21154” совершил наезд на 15-летнего подростка, движущегося по обочине во встречном направлении.

В результате происшествия несовершеннолетний получил переломы голени и бедра, госпитализирован в травматологическое отделение Нерюнгринской больницы.

В ходе проверки установлено, что водитель согласно сведениям ГИБДД в текущем году к административной ответственности привлекался по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

Состояние опьянения у водителя не установлено.

Мужчина пояснил причину, тем что не заметил парня и из-за того, что сильно ослепило солнце.

По факту ДТП проводится проверка.