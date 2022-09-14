ДСК уволит 127 работников из-за снижения спроса

Домостроительный комбинат в Якутске планирует уволить более 127 работников. Такое решение принято руководством компании в связи со снижением спроса у заказчиков, соответственно, снижением доходов самого предприятия. Ещё одной причиной стала неполная загрузка производственных мощностей.



Об этом ЯСИА сообщили в министерстве строительства региона. В ведомстве объяснили, что снижаются объёмы строительства новых многоквартирных домов АО «ДСК», а из-за высокой себестоимости производимой продукции, наблюдается снижение спроса у заказчиков. «Исходя из этого, отмечается снижение доходов. Затраты на содержание зданий и сооружений (газоснабжение, электроэнергия, водоснабжение) не соразмерны выпускаемому объёму продукции. Также своё решение акционерное общество объяснило невозможностью спланировать и загрузить производственные мощности завода на вторую половину 2022 года и начало 2023 года, из-за чего стоимость продукции возрастает. Основной проблемой предприятия стала неполная загрузка производственных мощностей. Поэтому с 1 сентября 2022 года ДСК в целях минимизации убытков и предотвращения ухудшения до критического уровня приостановило работу по виду деятельности «производство изделий из бетона». В установленном законом порядке будет произведено сокращение работников, производственные мощности будут законсервированы», — сообщили в Минстрое.

Ранее в Госкомзанятости региона сообщили, что службой занятости составлен план мероприятий по содействию в трудоустройстве каждого из уволенных с комбината сотрудника, восемь из которых — это инженерно-технические работники, 119 — рабочие и специалисты среднего звена.