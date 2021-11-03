Друзья не умирают

31 октября 2021 года после тяжелой болезни на 59 году жизни скоропостижно скончалась Макарова (Поскачина) Прасковья Гаврильевна, наша одноклассница по Верхневилюйской физматшколе, почетный гражданин Чочунского наслега, основатель и руководитель НКО экологический фонд имени Д. Г. Макарова «Зеленый пояс Вилюя».

После окончания Томского политехнического института Прасковья была направлена на работу в Кемпендяйскую геофизическую экспедицию (пос.Устье, Сунтарский район). Как инженер-геофизик внесла большой вклад в проведении сейсморазведочных и электроразведочных работ по поиску залежей нефти и газа. В этой экспедиции Прасковья Гаврильевна работала до ликвидации, которая произошла в 1994 году. Оставшись без любимой работы, она устроилась операционистом в Сунтарском филиале «Алмазэргиэнбанк». Здесь она проявилась как финансист. И её приглашают работать во вновь созданное Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия). До 2013 года Прасковья Гаврильевна работала в этой системе в с. Сунтар и г. Мирном.

Прасковью, как принципиального и честного человека, компетентного и чуткого руководителя помнят в Сунтаре и Мирном. В родном Вилюйском улусе она оставила о себе память как яркий общественник, известный всей республике эколог. По ее инициативе и с ее участием были созданы школьные лесничества, в течение десятка лет Прасковья вела многогранную работу среди дошкольников по экологическому просвещению. Широкую, поистине народную поддержку получил Пашин проект «Яблони Победы», который она посвятила памяти своего деда-фронтовика Дмитрия Поскачина и тысяч других якутян, принесших Великую Победу. Практически во всех населенных пунктах улуса растут и расцветают весной сирень, черемуха, рябина, облепиха, плодоносят кусты садовой черной и красной смородины. Все эти саженцы Прасковья привозила из Ботанического сада.

Фонд под руководством Прасковьи Гаврильевны неоднократно становился победителем грантовых конкурсов, самым значимым из которых стал грант Президента РФ. Главной целью Фонда является экологическое просвещение подрастающего поколения. Ее дар убеждения, активная гражданская позиция и последовательная работа с детскими садами и школами республики вовлекали в это движение все больше сторонников, из года в год росло число участников экологических мероприятий. Многим памятна встреча членов Фонда с главой республики, когда Айсену Николаеву были переданы 4 тысячи бумажных журавликов, сделанные руками детей Вилюйского района. Эта акция была направлена на сохранение хрупкой природы Якутии, чистоты ее рек и озер. В 2019 году на Гражданском форуме Прасковья защитила и впоследствии успешно реализовала проект «Дендропарк». Теперь вилюйчане имеют возможность прогуляться по эко-тропам, узнать много нового о растениях, растущих на территории улуса, покормить птиц.

С 2014 года по инициативе Фонда ежегодно 25 мая проводится День реки Вилюй. Проведение этого дня, начавшееся в г.Вилюйске, поддержали все улусы вилюйского региона.

Одним из последних внедренных проектов Прасковьи стало проведение на базе ИТЦ «Кэскил» регионального экологического форума для школьников и студентов, в работе которого приняли участие ученые, экологи-активисты, писатели и эко-волонтеры.

В планах Паши было проведение Слета школьных лесничеств, создание кабинета школьного лесничества в рамках 100-летия Героя Советского Союза Н.С.Степанова, дальнейшее расширение и благоустройство дендропарка.

Как патриот своей малой родины Прасковья изучала историю наслега, архивные материалы, что в итоге послужило изданием книг «Кыаданда — дойдум дьоно» (1-я часть), «Кыаданда, Сыралта, Тонургэстээх, 1 Чочу нэьилиэктэрэ сэрии сылларыгар». Она стала инициатором установки памятного камня в местности Дьугдьу с.Кеданда, в котором в 1854 году во время своей вилюйской экспедиции побывал Ричард Маак, русский исследователь, автор фундаментального труда «Вилюйский округ Якутской области».

Друзья не умирают. Они остаются в наших сердцах и памяти. Паша останется для нас верным товарищем, готовым придти на помощь в трудную минуту. Она была и останется нашей совестью, достойным примером гражданина России, Республики Саха (Якутия), одним из лучших учениц народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева.

Выпускники 1979 года Верхневилюйской средней школы №2