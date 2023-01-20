Дружбе конец? Подруга украла деньги

Ранее судимая женщина подозревается в краже денег.

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» с сообщением о краже денежных средств из квартиры обратился мужчина. Заявитель пояснил, что в новогоднюю ночь из кошелька его жены похищены 10 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже была установлена ранее судимая 44-летняя родственница заявителя.

Выяснилось, что женщина пришла в гости к потерпевшим на праздник. На следующий день, она покинула квартиру, похитив денежные средства из сумки. По словам подозреваемой, она совершила кражу, чтобы опохмелиться после новогоднего застолья.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».