07.12.2022
19:22
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Якутия

«Другие регионы смотрят на Якутию, как яркий пример поддержки воинов»

Бойцам из Якутии доставляют снаряжение в зону СВО через опорные пункты. Вчера представители Донецкого опорного пункта республики доставили бойцам из Якутии на линии соприкосновения в зоне проведения СВО снаряжение и адресные посылки. По мнению якутян-участников СВО, территориальные опорные пункты республики показывают эффективную и слаженную работу.

«Сегодня мы получили помощь из республики. Другие регионы смотрят на Якутию, как яркий пример поддержки воинов. Вы все на днях видели, как Владимир Путин справедливо ставил в пример Республику Саха (Якутия) и главу Якутии за хорошо организованную поддержку участников боевых действий и семей мобилизованных. Мы благодарим за помощь главу, правительство и всех жителей республики», – отметил боец с позывным «Мич». тгк @YakutiaOpershtab

Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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